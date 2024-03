Comentadores analisam caso chocante de um idoso morto, há quatro anos, na arrecadação

Há 3h e 36min

Na «Atualidade», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um homem que agrediu a ex-companheira à frente dos filhos menores. Falso cliente armado sequestra e ataca quatro prostitutas e massagistas, a Polícia Judiciária está a investigar o caso. Os nossos comentadores analisam o caso. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem morto há quatro anos na arrecadação. Partilhamos entrevista a vizinha do idoso. Os nossos comentadores analisam os casos.