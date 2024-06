Há 2h e 51min

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de um homem morto por engano à frente da mulher grávida. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de menina violada pelo tio a quem foi entregue. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um adolescente que matou o pai com sete facadas. Partilhamos entrevista com o advogado do jovem.