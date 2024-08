Comentadores analisam caso de Agente da PSP que trava agressão é levado para o hospital

Ontem às 14:04

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um idoso que morreu após ser espancado por homem conflituoso. A repórter Carolina Resende Matos revela detalhes do caso de uma mulher salva por PSP, que estava de folga, mas ouviu os seus gritos de pedido de socorro. Os nossos comentadores analisam caso de homicida, de 24 anos, condenado por homicídio a 19 anos e seis meses. Partilhamos imagens chocantes de um homem que ameaça degolar jovem com uma catana.