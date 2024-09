Comentadores analisam caso de assaltantes detidos, a pé, na Ponte 25 de Abril

Há 2h e 19min

No «Dois às 10», o repórter Nuno de Sousa Moreira entrevista uma das vítimas do fogo de Albergaria-a-velha que perdeu tudo o que tinha. Partilhamos as imagens impressionantes de uma habitação de família completamente destruída. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de um homem morto a tiro à porta de casa, em Vila do Conde. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de três suspeitos de assaltos a ourivesarias perseguidos desde Fátima até Lisboa pela Polícia Judiciária de Leiria. Já em Lisboa, foram os três detidos na Ponte 25 de Abril onde a circulação foi cortada. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um jovem, de 24 anos, que protegeu a namorada, de 21 anos, que o matou à facada.