Comentadores analisam caso de assalto violento a idosos

Há 3h e 5min

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo revela pormenores do caso de um assalto a idosos. Partilhamos entrevista à vítima de 89 anos. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de professores que terão mandado alunos despirem as calças e mostrar os órgãos genitais aos colegas. Os nossos comentadores analisam o caso de uma mulher que foi degolada por ciúmes. Matou a mãe de três filhos menores com um sabre por ciúmes do ex-companheiro.