Comentadores analisam caso de avô condenado por violar os netos gémeos

Há 1h e 21min

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que matou o vizinho com oito facadas, em Fernão Ferro. A vítima terá pedido satisfações por queixa na polícia e acabou morta à facada. Partilhamos entrevista com testemunho do homicídio. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um homem roubado e espancado em casa com pé-de-cabra. Partilhamos entrevista com familiar da vítima. A repórter Sofia Vieira da Silva faz o enquadramento do caso de pais que acusam funcionárias de creche de bater em bebés, a Diretora da creche nega as acusações de maus-tratos. Os nossos comentadores analisam caso de avô que violou os netos gémeos, durante quase três anos. A CPCJ, com consentimento do Tribunal de Família e Menores entregou os netos ao avô.