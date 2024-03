Comentadores analisam caso de bebé comprado por dez mil euros

Há 1h e 31min

Na «Atualidade», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma mulher doente que agrediu a mãe, de 80 anos. O episódio foi filmado por alunos de uma escola. Os nossos comentadores analisam o caso. Partilhamos entrevista com a suspeita Joana Silva. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que agrediu o companheiro e ameaçou-o de morte à frente do filho, de seis anos. Os nossos comentadores analisam caso de casal que comprou bebé, em Espanha, por dez mil euros. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de corpo de homem encontrado numa ponte, em Oeiras.