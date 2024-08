Comentadores analisam caso de bebé encontrado morto em lixeira

Há 1h e 28min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso um bebé encontrado morto em lixeira, a repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso. A advogada Suzana Garcia emociona-se ao comentar o com o caso. Partilhamos os testemunhos da mãe e do pai do jovem que estava á pescar e foi morto com um tiro de caçadeira. Partilhamos entrevista exclusiva com segunda vítima de homem que assalta em multibanco e ameaça com faca de mato.c