Comentadores analisam caso de burlonas que garantem rezas para afastar mau-olhado

Há 2h e 46min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem que matou a mulher a tiro deixando os filhos órfãos. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de u jovem que matou o colega de casa à facada. A vítima de, 51 anos, morreu em cima da cama com vários golpes. Os nossos comentadores da «Atualidade» comentam caso de burla. Tia e sobrinha burlam pessoas frágeis em cemitérios e hospitais.