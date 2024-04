Comentadores analisam caso de encontro sexual que acabou em pesadelo

Há 3h e 56min

Na «Atualidade», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que atacou a irmã com uma foice, por causa de terreno, e põe termo à vida em linha de comboio. O homem, de 78 anos, dizia que a irmã o enganava e que o terreno era dele. A mulher, de 85 anos, foi salva por vizinhos. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que marcou um encontro sexual e acabou espancado e roubado. partilhamos entrevista com vizinha e testemunha. Os nossos comentadores analisam caso de um homem com vírus HIV violou menor sem proteção, durante três anos. Os nossos comentadores analisam caso de um homem obrigado a pagar a pensão de alimentos ao filho, de 22 anos, que não lhe fala.