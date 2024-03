Comentadores analisam caso de filho que agrediu violentamente a mãe

Hoje às 13:10

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que atacou a mãe, à porta do prédio, com pontapés e bofetadas, atirou-a ao chão e puxou-a pelo pescoço. Os nossos comentadores analisam caso de família que pede justiça pela morte da filha. Homem que matou a mulher no trabalho diz que só a queria «aleijar». Comentadores analisam caso de médico preso pela morte de dois recrutas. Dylan Silva e Hugo Abreu morreram em 2016, aos 20 anos.