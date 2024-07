Há 1h e 41min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um filho que tentou matar o pai com um trator. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do crime, partilhamos entrevista com testemunha. A repórter Carolina Resende Matos revela detalhes do caso de um jovem baleado sete vezes, dentro de casa, na Amadora. o repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de um assalto violento à luz do dia, em Queluz.