4 set, 12:48

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem que violou a segunda filha, até aos 14 anos, após ser preso por atacar a primeira. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de um homem que confundiu a gata da vizinha com um animal selvagem e disparou para matar.