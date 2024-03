Comentadores analisam caso de grávida, de 9 meses, perde bebé após ter tido alta

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma grávida de 9 meses que perdeu o bebé após ter tido alta e sofrer um sangramento já em casa. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que esfaqueou o ex-companheiro a quem infernizou a vida. Os nossos comentadores analisam caso de idoso encontrado morto com pés e mãos atados. A neta foi quem encontrou o corpo do avô após ter sido morto pela namorada e pelo cúmplice desta.