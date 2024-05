Comentadores analisam caso de idosa desaparecida

Há 2h e 17min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um ciclista atacado à facada no trânsito. Partilhamos entrevista a mulher agredida por jovem militar quando entrava em casa, de noite. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma idosa que se encontra desaparecida, em Aguiar da Beira. A advogada Suzana Garcia comenta caso de violação e dá como exemplo caso público de violação. Os nossos comentadores analisam os casos.