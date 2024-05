Há 3h e 45min

Na «Atualidade», recebemos a psicóloga Melanie Tavares, e o inspetor da Polícia Judiciária Paulo Santos, para comentarem caso de um jovem, de 17 anos, português que era mandante de crimes violentos, no Brasil. Os comentadores analisam caso de menor, com 15 anos, fica com feridas na garganta após violação do namorado, de 33 anos.