Comentadores analisam caso de mãe agredida violentamente à frente dos 5 filhos menores

Há 2h e 48min

No «Dois às 10», os nossos comentadores da «Atualidade» analisam o caso de uma mulher espancada pelo companheiro, em frente aos cinco filhos menores. A crianças, em fraldas e pijama, foram pedir ajuda a um restaurante perto de casa. O repórter Bruno Caetano que faz o enquadramento do caso de um bebé, de 11 meses, raptado pela avó, no hospital. A bebé estava internada devido a maus-tratos familiares. os nosso comentadores analisam caso de cadastrado detido por violação e coação de mulheres que saiu em liberdade condicional e voltou a atacar.