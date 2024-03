Comentadores analisam caso de mãe espancada pelo filho

Há 2h e 7min

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher espancada e golpeada pelo filho com chave de fendas, foi salva por vizinhos. Partilha entrevista com a vítima Fátima Ribas. Os nossos comentadores analisam caso de uma mulher esfaqueada, 17 vezes, por colega de trabalho. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de dois homens esfaqueados na rua. Os nossos comentadores analisam o caso.