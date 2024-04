Comentadores analisam caso de menino, de 2 anos, encontrado morto

Hoje às 13:09

Na «Atualidade», a repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de um agente da PSP raptado por um casal e obrigado a levantar dinheiro. O rapto terminou em homicídio quando o agente conseguiu atingir um dos suspeitos. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem esfaqueado e abandonado. O cadáver não tinha carteira com documentos, nem telefone ou dinheiro. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam o caso de menino de dois anos encontrado morto. As ossadas da criança forame encontradas oito meses depois do desaparecimento. As autoridades investigam se existiu crime. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um cadáver de homem encontrado numa vala. Os nossos comentadores analisam caso de homem que tentou matar a mulher com bebé ao colo. O homem disparou contra a cabeça e peito da mulher por ela o expulsar de casa.