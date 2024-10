Há 2h e 12min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de um homem que tentou travar um assalto e acabou esfaqueado três vezes. Partilhamos imagens de ladrões filmados em crimes à frente das vítimas. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um homem que atacou a ex-namorada armado. Os nossos comentadores analisam os casos.