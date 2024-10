Comentadores analisam caso de mulher encontrada carbonizada dentro do carro do ex-companheiro

Ontem às 16:11

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de uma mulher encontrada carbonizada no banco de trás de um carro. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de uma mulher agredida dentro do carro, pelo companheiro, à frente dos filhos. A vítima consegiu fugir do agressor e pedir ajuda à Polícia. partilhamos entrevista a subintendente da PSP que revela tudo sobre o caso. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de um jovem que matou o pai à navalhada no meio da rua, por achar que ele era abusador.