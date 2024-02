Há 3h e 10min

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma mulher encontrada morta perto do hospital São Francisco de Xavier. Avelina, de 73 anos, tinha pulseira amarela da triagem.

O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um padre condenado por aliciar um menor para sexo. Enviou várias mensagens de teor sexual ao mesmo.

A psicóloga Joana Amaral Dias comenta caso de um homem que matou o irmão a tiro de caçadeira, por causa de terrenos.