Comentadores analisam caso de mulher grávida de sete meses morta à facada

Ontem às 15:20

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um mulher grávida morta à facada pelo pai do bebé. Partilhamos entrevista com o irmão da vítima. Os nossos comentadores da «Atualidade» recordam o caso de Mónica Silva, grávida de sete meses continua desaparecida apesar da investigação ter várias pistas. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem sequestrado quando ia trabalhar. Partilhamos entrevista com homem que encontrou a vítima do sequestro. Os nossos comentadores analisam caso de uma mulher, de 60 anos, que vivia com toneladas de lixo e 40 animais dentro de casa.