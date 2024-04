Comentadores analisam caso de mulher morta pelos próprios cães

Há 57 min

Na «Atualidade», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma idosa, de 88 anos, terá sido morta ao ser atacada pelos seus três cães. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem armado com tesoura ameaçou e feriu lojista e PSP. os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam caso de mulher encontrada morta debaixo de árvore, descalça e com camisa de noite, o marido, autor do crime, foi condenado a 18 anos de cadeia.