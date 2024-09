Há 3h e 6min

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de uma mulher que escondeu uma bebé recém nascida morta no armário. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de uma mulher sequestrada pelo filho. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam o caso de um homem que matou a mulher, desmembrou o corpo com uma serra eléctrica, faca e tesoura de podar e depois triturou-a.