Há 1h e 45min

Na «Atualidade», partilhamos entrevista com irmão de homem morto à facada pela companheira porque lhe recusou um cigarro. O repórter Bruno Caetano entrevista vítima de tentativa de homicídio da mulher. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma idosa encontrada inanimada após espancamento. Partilhamos entrevista com irmã da vítima. Os nossos comentadores analisam os casos.