Comentadores analisam caso de mulher que se atirou ao rio com o filho ao colo

Na «Atualidade», recordamos o caso de Susana Pereira que, em 2016, se atirou ao rio com o filho ao colo. A mulher foi resgatada com vida, mas o filho de seis anos morreu afogado. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma mulher que chamou as autoridades para expulsar o marido de casa e acabou detida por agressão a um agente da autoridade. Os nossos comentadores analisam o caso de uma mulher morta a tiro pelo marido por suspeitas de traição. O homem foi condenado a 20 anos de prisão. Os nossos comentadores analisam caso de «Monstro do Barreiro» que atacou estagiária em ala psiquiátrica.