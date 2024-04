Comentadores analisam caso de pai que violou a filha após ter saído da prisão

Há 3h e 47min

Na «Atualidade», os nossos comentadores analisam caso de um homem que abusou da filha, de oito anos, após sair da cadeia. O ex-recluso estava em prisão preventiva mas voltou para casa com pena suspensa. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem esfaqueado por se recusar a servir um café após o fecho do estabelecimento. Os nossos comentadores analisam caso de agente de PSP que matou suspeito regressa ao trabalho sem arma. Os nossos comentadores analisam caso de assistente de hospital que terá abusado de doentes internadas. O hospital abriu um processo disciplinar ao funcionário detido por abusos sexuais.