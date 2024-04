Comentadores analisam caso de recém-nascido morto pela mãe

Há 1h e 55min

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que deixou recém-nascido ao morrer no caixote do lixo. Partilhamos entrevista com mãe da mulher que asfixiou o filho bebé. Em Portimão, um homem matou o vizinho, de 38 anos, à facada após uma discussão. o motivo da discórdia terá sido uma obra. Celestino, de 82 anos, está desaparecido desde quarta-feira, das urgências de hospital em Santa Maria da Feira. Os nossos comentadores analisam os casos.