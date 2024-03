Comentadores analisam caso de serial killer de Santa Comba Dão que saiu da prisão

Há 3h e 38min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma filha que tentou matar a mãe. Partilhamos as declarações de Fernanda Carreira que relata, ao pormenor, agressões da filha que a tentou matar com um x-ato. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um menino, de três anos, encontrado sozinho, na rua a chorar com a mãe desmaiada em casa. Bruno Caetano afirma: «Esta mulher pede ajuda e nós vamos ajudar». Os nossos comentadores analisam caso de Cabo António Luís Costa, condenado à pena máxima pelos homicídios de três raparigas, teve esta segunda-feira a primeira saída precária. Vai ficar três dias numa casa de recolhimento em Évora. O cabo António Luís Costa, conhecido como o serial killer de Santa Comba Dão, teve esta segunda-feira a primeira saída precária. O antigo militar da GNR, que foi condenado à pena máxima pelos homicídios de três raparigas, vai ficar numa casa de recolhimento em Évora.