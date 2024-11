Comentadores analisam caso de sogra e nora que deixaram idosos morrer sem cuidados

Há 3h e 50min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de idosos deixados a morrer sem cuidados em lar ilegal gerido por nora e sogra. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de um jovem que ameaçou a namorada, de 15 anos, com fotos íntimas e caçadeira, caso de um detido que ficou com vários hematomas nos olhos após ser torturado por militar da GNR e o caso de uma dupla de 40 e 42 anos que amarrou e sufocou vítima para roubar 16 mil euros.