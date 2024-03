Comentadores analisam caso de tortura

Há 1h e 58min

Na «Atualidade», o repórter Pedro ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma mulher torturada pelo marido que a amarrou à cama e lhe cortou um dedo com tesoura de poda. Partilhamos entrevista com amiga da mulher torturada. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam o caso de suspeito de matar namorado confessa homicídio na detenção, mas nega crime em julgamento. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de duas funcionárias de lar ilegal em prisão preventiva. Alguns idosos foram encontrados subnutridos e a dormir sem condições de higiene em lar ilegal. Os nossos comentadores analisam caso de jovem de, 17 anos, morta pelo irmão depois de mais uma discussão.