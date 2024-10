Hoje às 15:16

No «Dois às 10», a repórter Carolina Resende Matos revela pormenores do caso de um homem que foi baleado por um agente da PSP, na sequência de uma perseguição policial, acabando por morrer. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de um homem esfaqueado que morreu a tentar chegar ao hospital. Os nossos comentadores da Atualidade analisam o caso.