Comentadores analisam caso de um homem detido, 26 anos, depois de matar jovem a tiro

Há 3h e 1min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com imagens de um polícia a dar duas cabeçadas a motorista abordado por ter tuk tuk mal estacionado. O repórter Pedro Ramos Bichardo informa, em direto, durante a «Atualidade» que tia esfaqueada pelo sobrinho não resistiu aos ferimentos e faleceu. A avó continua a lutar pela vida. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem detido, 26 anos, depois de matar jovem a tiro. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma mulher violenta que agrediu a tia de 90 anos, populares assistiram à agressão. Os nossos comentadores analisam os casos.