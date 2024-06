Comentadores analisam caso de um homem que agrediu e matou a mãe em incêndio

Ontem às 15:42

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem que tentou escapar a pena pesada depois de agredir e matar a mãe em incêndio. Deixou a mãe morrer no quarto a arder e foi comer para a cozinha. Os nossos comentadores analisam caso de homem que atropelou e matou a ex-namorada já tinha sido absolvido após ameaçá-la, Justiça diz que ameaça com faca não passou de uma brincadeira de uma relação tóxica. O repórter Bruno Caetano conta pormenores do caso de um idoso, de 81 anos, assaltado, em casa.