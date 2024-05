Hoje às 13:15

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher que esfaqueou a vizinha, em frente aos moradores. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de um homem que matou a mulher e ligou ao filho a dizer que mãe estava morta, e o caso de homem condenado por dar bofetada à filha.