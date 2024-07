15 jul, 12:42

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade», com o caso de um jovem que agrediu a namorada à chapada e ao ser travado por um homem esfaqueou-o. O repórter Pedro Ramos Bichardo partilha detalhes do caso de um casal de idosos encontrado morto em casa. Os nossos comentadores analisam caso de crianças ameaçadas com vídeo de abusos sexuais para calar crimes.