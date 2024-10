Ontem às 14:17

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo revela pormenores do caso de uma mulher morta com oito facadas enquanto dormia. partilhamos entrevista com vizinho da vítima. Os nossos comentadores analisam caso de um pai que abusou e violou as duas filhas, de 16 e 20 anos. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de uma zanga entre vizinhos. Um homem tentou matar o vizinho com pedrada na cabeça.