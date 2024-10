Comentadores analisam caso de uma mulher morta à facada pelo companheiro

Há 3h e 26min

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de uma mulher, de 44 anos, encontrada morta com golpe no pescoço. A vítima deixa dois filhos órfãos. A repórter Rita Aleluia revela pormenores do caso. A repórter Catarina Isaac Carvalho revela pormenores do caso de um homem, de origem Indiana, que estrangulou a mulher e ligou para o 112 e PSP a contar o sucedido. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de um homem que matou um operário, de 44 anos, que fazia obras na casa da ex-companheira, movido por ciúmes. Partilhamos entrevista com vizinha do homicida.