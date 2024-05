Hoje às 13:02

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de uma mulher que mandou dois homens matar o amante. O repórter Bruno Caetano falou como marido que defendeu a mulher. Os nossos comentadores analisam caso de de um homem que matou a mulher, com um tiro na cabeça, e tentou matar-se com a mesma arma e ainda o caso de homem condenado a 22 anos de prisão por matar a mãe.