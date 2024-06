Comentadores analisam caso de vítima de violência doméstica desaparecida

Há 1h e 58min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de dono de casa de fados que terá alegadamente tentado violar funcionária. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma vítima de violência doméstica que desapareceu após alta hospitalar. Os nossos comentadores analisam caso de menina que cortou laços com o pai mas exige pensão de alimentos, o pai pediu para deixar de pagar pensão por ser ignorado pela filha, Tribunal deu razão ao progenitor.