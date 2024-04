Comentadores analisam caso do cantor Rúben Aguiar, condenado a cinco anos e meio de prisão

Hoje às 14:28

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que degolou o amigo, ficou horas com o cadáver e pediu ajuda a motorista TVDE para esconder o corpo. O cantor Rúben Aguiar foi condenado a cinco anos e meio de prisão por ofensas à integridade física, após atropelamento. Os nossos comentadores analisam caso de casal que perde a filha, com 16 semanas de gestação, hospital não sabe do corpo do bebé. Mãe deixou de sentir a filha mexer quando começou a tomar medicamento receitado.