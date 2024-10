Comentadores analisam caso insólito de um idoso dado como morto no hospital estava vivo

Há 1h e 24min

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» como caso de um homem invadiu uma autarquia com foice agrícola e faz quatro feridos. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso. O repórter Victor Pinto revela detalhes do caso de um aluno raptado à porta da escola que foi obrigado a levantar dinheiro com cartão roubado. O repórter Pedro Ramos Bichardo revela detalhes do caso idoso dado como morto no hospital, que afinal estava vivo.