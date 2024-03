Comentadores analisam caso macabro: Metade de um corpo foi encontrado no lixo

Hoje às 15:14

Na «Atualidade», os nossos comentadores analisam caso de mulher que tentou matar a mãe com facas. A mulher foi condenada a internamento psiquiátrico com mínimo de três anos. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de cadáver encontrado dentro de caixote do lixo, em Lisboa. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso um assalto gravado pela vítima. A GNR já tem em sua posse a matrícula do jipe onde os suspeitos fugiram, um dos suspeitos já está detido. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem, de 54 anos, que violou a irmã depois de lhe dar abrigo, a mulher do arguido foi condenada a pena suspensa por sequestro da cunhada.