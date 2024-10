Comentadores analisam declarações de Cynthia esposa de Nuno da Silva

Ontem às 14:29

No «Dois às 10», os nossos comentadores fanalisam o caso Nuno da Silva, ex-concorrente do reality show da TVI «Love On Top», que terá tentado matar um dos filhos.Cynthia esposa de Nuno da Silva e mãe do filho que o ex-concorrente tentou matar pronunciou-se pela primeira vez sobre os atos do marido. Partilhamos as declarações do cantor Belito Campo, amigo do casal Nuno da Silva e Cynthia. Cristina Ferreira revela mensagem que recebeu de vizinha do Nuno da Silva.