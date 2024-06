Comentadores analisam desenvolvimentos no caso de Claudisabel

Há 56 min

No «Dois às 10», recordamos o caso de Claudisabel, a cantora morreu a 19 de Dezembro de 2022, na sequência de um acidente de viação. O condutor do outro automóvel envolvido está acusado de homicídio por negligência e condução sob o efeito de álcool. A advogada Sofia Matos comenta o caso, o advogado da família de Claudisabel José Paulo Pinho comenta polémica em torno da morte da cantora. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de Laura Silva. O cadáver da idosa, de 80 anos, foi exumado para autópsia que confirmou morte por lesões violentas. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um bebé, de 15 meses, maltratado por ama, a mulher foi detida, cuidava de crianças entre os 3 meses e 6 anos. Os nossos da «Atualidade» comentadores analisam os casos.