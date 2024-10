Comentadores analisam detenção do triplo homicida

Há 1h e 44min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela detalhes da detenção do triplo homicida, foi detido a 35 quilómetros do local do crime. Fernando Silva estava em fuga há uma semana. PJ localizou-o e contou com a ajuda do pai, que o entregou às autoridades. Será presente esta quinta-feira ao primeiro interrogatório judicial. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um idosa agredida e ameaçada de morte pelo próprio filho. Os nossos comentadores analisam os casos.