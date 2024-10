Comentadores analisam entrevista à irmã de mulher morta com 15 facadas

Ontem às 13:07

No «Dois às 10», partilhamos o testemunho chocante de irmã de mulher morta com 15 facadas pelo ex-marido. Fernanda e Paulo estavam separados há 10 anos mas mantinham encontros, a vítima queria deixar de marcar encontros mas o agressor não aceitava. Matou a mulher à facada, dentro do carro e chamou 112. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de padre acusado de abusos sexuais. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um homem que acabou esfaqueado porque queria conter confronto entre patrão e funcionário. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de um sequestro, em Matosinhos.