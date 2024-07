Comentadores analisam entrevista com homem atacado com machado pelo próprio filho

Há 2h e 11min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um jovem, de 22 anos, assassinado à facada numa garagem, no Seixal. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do crime. Os nossos comentadores analisam o caso de um idoso esfaqueado e roubado enquanto passeava o cão. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de um homem que atacou os pais com um machado. A psicóloga Joana Amaral Dias analisa o caso de um avô, de 64 anos, que violou o neto de apenas três anos.