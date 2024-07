Comentadores analisam entrevista com mãe de menor alegadamente aliciada por Miguel Bravo

22 jul, 15:41

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade», com o caso que está a chocar o País. O repórter Bruno Caetano partilha entrevista com mãe de menor alegadamente aliciada pelo cantor Miguel Bravo. Miguel Bravo foi detido por suspeita de abuso sexual de menor

O artista foi detido no recinto das festas de Porto Alto, nos camarins, momentos antes do espectáculo, que tinha agendado, a par com outros dois, em Óbidos e Viana do Castelo. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de homem que esquartejou o namorado após discussão. Partes do corpo da vítima foram encontradas por jornalistas que cobriam o caso. Os nossos comentadores analisam caso do conhecido «Rei dos Catalisadores», condenado a meio ano de prisão pode sair se pagar 10 euros em 3 meses.